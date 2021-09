Orléans Orléans, campus CNRS Loiret, Orléans La spectrométrie gamma, outil d’analyse utilisé au CEMHTI pour ses recherches en lien avec la radioactivité Orléans, campus CNRS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

La spectrométrie gamma, outil d’analyse utilisé au CEMHTI pour ses recherches en lien avec la radioactivité Orléans, campus CNRS, 6 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 06 octobre

Orléans, campus CNRS CNRS CENTRE LIMOUSIN POITOU CHARENTES. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 17h00 Savez-vous que les bananes contiennent de la radioactivé ? Savez-vous que chaque seconde, environ 8000 atomes se désintègrent dans votre corps ? Connaissez-vous la vallée de la stabilité, zone vers laquelle tous les atomes instables souhaitent se rendre ?

Le laboratoire CEMHTI met en œuvre la technique de spectroscopie gamma. Il s’agit d’une technique d’analyse non destructive qui permet de réaliser des mesures qualitatives (identification des éléments) et quantitatives (mesure des quantités présentes) d’éléments isotopes radioactifs émetteurs gamma.

La présentation de ces équipements sera l’occasion de parler banane, radioactivité naturelle, aurore boréale et désintégration radioactive. Centre-Val de Loire>Loiret

Orléans, campus CNRS Av de la Recherche Scientifique 45100 Orléans 45100 organisateur : Orléans, campus CNRS

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Orléans, campus CNRS Adresse Av de la Recherche Scientifique 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Orléans, campus CNRS Orléans