Petits ateliers autour de l’atmosphère terrestre : expériences scientifiques, découverte de l’instrumentation Orléans, campus CNRS, 6 octobre 2021, Orléans.

Fête de la science 06 octobre

Orléans, campus CNRS

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 06 octobre – 16h00 à 17h30

Depuis plus de 30 ans, l’équipe étudie la région de l’atmosphère du sol, vers la haute troposphère (10km d’altitude) jusqu’à la moyenne stratosphère (40 km d’altitude). Cette région d’échange est complexe et crucial pour comprendre la chimie stratosphérique, l’évolution de la couche d’ozone et le climat. Nous avons une longue expérience dans l’étude de la variabilité des aérosols et de la chimie des gaz traces dans cette région. Régulièrement des panaches de feux ou de volcans peuvent impacter cette région. L’imprévisibilité de ces phénomènes nous a conduit à développer des instruments afin de mesurer les gaz et particules de l’atmosphère. Nous participons également à l’étude des gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O) émis depuis les zones naturelles (humides et agricoles). Pour cela nous avons développer plusieurs générations de spectromètre infrarouge et développé notre expertise en modélisation.

Notre équipe propose de vous faire découvrir notre travail autour de l’étude de l’atmosphère aux travers de petits ateliers :

Expériences scientifiques pour étudier le comportement de l’eau dans l’atmosphère et son impact sur le climat

Expérience scientifique permettant de mettre en évidence la force de Coriolis.

Atelier interactif pour découvrir le fonctionnement de nos instruments de mesures de gaz et de particules

Centre-Val de Loire>Loiret

Orléans, campus CNRS Av de la Recherche Scientifique 45100 Orléans 45100

organisateur : Orléans, campus CNRS