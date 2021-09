Orléans Orléans, campus CNRS Loiret, Orléans Venez observer votre corps à petite échelle, des cheveux à l’ADN Orléans, campus CNRS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

mercredi 06 octobre – 17h30 à 19h00

jeudi 07 octobre – 17h30 à 19h00 Le Centre de Biophysique Moléculaire dispose de systèmes d’imagerie et d’analyse de très haute résolution utilisés notamment pour l’étude de matériaux biologiques.

Lors de cette visite insolite, des chercheurs mettront à votre disposition des instruments de pointes, tels que des microscopes optiques de fluorescence ou des microscopes à force atomique, afin de vous permettre d’observer votre propre organisme à très petite échelle. Vous serez accompagné par des scientifiques qui vous guideront et vous expliqueront les phénomènes physiques mis en jeu ainsi que leur travail de recherche.

Enfin, vous aurez l’occasion de repartir avec votre album photo souvenir.

Vous pourrez utiliser 2 instruments de mesures très puissants :

Microscope à force atomique – Dimension 3100 Veeco

Ce microscope permet d’imager en trois dimensions la topographie d’une surface à l’échelle du nanomètre mais également de cartographier des propriétés telles que l’adhésion ou la dureté.

Placé dans un caisson anti-vibration, il permet de réaliser des travaux à une échelle très fine avec une précision verticale inférieur au nanomètre.

Spectromètre Raman – Alpha500 RA WITec

La spectroscopie Raman permet d’analyser la composition d’échantillons à l’échelle sub-micrométrique en utilisant un faisceau laser. Le dispositif du CBM est équipé de deux platines permettant de déplacer l’échantillon et ainsi de cartographier la composition sur quelques microns et jusqu’à plusieurs centimètres. La confocalité du système permet de limiter l’analyse en profondeur et de réaliser des cartographies en trois dimensions.

Avec ces 2 instruments les mesures peuvent être réalisées à l'air ou en milieu liquide.

