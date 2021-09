Orléans Orléans, campus CNRS Loiret, Orléans Rendre visible l’invisible à votre oeil Orléans, campus CNRS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Rendre visible l'invisible à votre oeil Orléans, campus CNRS, 6 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 06 octobre – 16h00 à 17h30 De l’anatomie de la souris, au développement d’agents de contraste permettant d’augmenter la précision des images ou la localisation de tumeur, en passant par le cerveau d’une drosophile (une toute petite mouche), venez découvrir avec notre équipe cette technique qui permet de rendre visible l’invisible à votre œil. Le Centre de Biophysique Moléculaire vous propose une visite de nos locaux ainsi qu’une démonstration sur notre imageur d’une puissance de 7 Teslas. Centre-Val de Loire>Loiret

Orléans, campus CNRS Av de la Recherche Scientifique 45100 Orléans

