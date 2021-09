Venez espionner l’intérieur des objets avec la Résonance Magnétique Orléans, campus CNRS, 8 octobre 2021, Orléans.

Saviez-vous qu’un spectre n’est pas forcément un fantôme ? Et que certains atomes se comportent comme de petits aimants dans des champs magnétiques intenses ? Vous êtes curieux de voir ce qu’on obtient par Imagerie de Résonance Magnétique (IRM) sur des objets hétérogènes ?

La Résonance Magnétique utilise cette propriété pour espionner les objets de l’intérieur, mieux les comprendre et les améliorer. C’est une des spécialités du CEMHTI que nous vous proposons de découvrir pour cette visite insolite. Des chercheurs, ingénieurs et étudiants en thèse vous présenteront leur travail de l’intérieur : vous réaliserez des expériences de Résonance Magnétique sur un instrument de recherche du CEMHTI unique en France, un aimant à très haut champ magnétique (plus gros qu’une voiture et plus de 300 000 fois supérieur au champ magnétique terrestre !). Vous préparerez des échantillons, installerez la sonde de mesure, lancerez les mesures et nous discuterons ensemble des images et spectres obtenus !

