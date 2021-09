L’archéologie des jardins Orangerie, 8 octobre 2021, Viviers.

Fête de la science 08 octobre

Orangerie CICP – Centre International Construction et Patrimoine. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h30

Partant d’une formation d’archéologue généraliste, Cécile Travers s’est spécialisée dans le patrimoine paysager au terme d’un parcours qui lui permet aujourd’hui de faire la synthèse entre deux de ses domaines de prédilection : l’histoire de l’art et les sciences de la vie et de la terre.

Titulaire du diplôme de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) en Archéologie et Histoire, et du Master “Jardins historiques, Patrimoine et Paysages” délivré par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles (ENSAV), Cécile Travers est l’une des rares spécialistes françaises de ce nouveau champ de la recherche archéologique, et bénéficie d’une expérience de terrain de plus de dix ans dans ce domaine.

