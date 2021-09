Fête de la Science à Charles de Foucauld OGEC Charles de Foucauld, 4 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 04 octobre

OGEC Charles de Foucauld Thierry Delahaye. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Découverte de la science auprès d’élèves du cycle 2 (CP, CE1, CE2) par le biais d’ateliers de travaux pratiques ludiques organisé en liaison avec les professeurs de l’école

Les ateliers auront lieu sur des créneaux d’une heure pendant le temps scolaire. 4 ateliers auront lieu en parrallèle rassemblant chacun 15 enfants répartis en 3 groupes de 5 enfants autour d’un animateur.

Les animations auront pour but de faire découvir la démarche scientifique aux enfants en leur faisant réaliser des expérences ludiques et en leur faisant analyser leurs résultats et former des hypothèses pour les vérifier ensuite par l’expérience. Reprenant le thème de l’émotion de la découverte ou du thème pris à l’envers découverte des émotions, ces ateliers se déclineront selon 4 grands domaines :

les mathématiques : découverte du théorème de Pythagore à travers sa démonstration géométrique

la physique : découverte de la loi de Galilée de la chute des corps à travers la mesure de la vitesse de chute des objets

les sciences de l’ingénieur : découverte du principe de Bernouilli à travers de la mise en évidence de la conservation de l’énergie hydraulique

la médecine : mise en évidence de l’influence de nos émotions sur notre corps et notamment sur notre rythme cardiaque

Chaque atelier sera accompagné par un travail pédagogique sur l’origine des découvertes en question et de son impact sur le monde qui nous entoure, en lien avec les professeurs des écoles

(le nombre et la description des ateliers sont susceptibles d’être modifiés pour des raisons pratiques d’organisation)

Île-de-France>Paris

OGEC Charles de Foucauld 12 Rue des Jonquilles 75014 Paris 75015

organisateur : OGEC Charles de Foucauld