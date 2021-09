Saint-Jean-d'Aulps Office de tourisme de la Vallée d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Vallée d’Aulps : quels coups de théâtre nous réserve la Nature ? Office de tourisme de la Vallée d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Géoparc mondial UNESCO du Chablais. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 17h00 Au cours de cette randonnée, les paysages révèlent les traces des risques naturels locaux : avalanches, glissements de terrain, crues torrentielles…Qu’est-ce qui déclenche ces événements ? Comment l’homme agit-il face à ces risques ? Quelles en sont les conséquences ?

Levez le voile sur ces questions lors de ce parcours sans difficulté au départ de la Moussière d’En haut (1100m) et en direction l’alpage des Foillis (1520m).

Sur réservation uniquement auprès de l’Office de tourisme de Saint-Jean-d’Aulps. RDV devant l’Office de tourisme à 13h20.

Attention : le programme aura lieu sous réserve des conditions sanitaires et des mesures en vigueur début octobre.

Office de tourisme de la Vallée d'Aulps 1748 route des Grandes Alpes, 74430 SAINT JEAN D'AULPS 74430
http://www.geopark-chablais.com/

