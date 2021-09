9 Milliards d’années d’histoire de la Terre Observatoire planétarium de la Lèbe, 2 octobre 2021, Valromey-sur-Séran.

Fête de la science 02 octobre

Observatoire planétarium de la Lèbe Observatoire de la Lèbe. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 19h30

Depuis sa formation il y a 5 milliards d’années, la Terre a connu de nombreuses évolutions et changements. Entre périodes de glaciation, événements majeurs comme l’apparition de la vie, et extinctions diverses, plongez dans l’histoire mouvementée de la planète Terre. Puis explorez son devenir lors des 4 prochains milliards d’années, entre mouvements des continents et réchauffement final.

Pierre Thomas est géologue et professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planète, Environnement). Il travaille sur la géologie des planètes et de leurs satellites (principalement Mars et les satellites des planètes géantes), sur l’origine de la Terre et du Système solaire, et marginalement sur les problèmes de la vie primitive terrestre.

Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Observatoire planétarium de la Lèbe Chemin des étoiles 01260 valromey-sur-seran 01260

organisateur : Observatoire planétarium de la Lèbe