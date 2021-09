Chambon-la-Forêt Observatoire Magnétique National Chambon-la-Forêt, Loiret Découvrir le champ magnétique de la Terre Observatoire Magnétique National Chambon-la-Forêt Catégories d’évènement: Chambon-la-Forêt

samedi 02 octobre – 14h00 Au coeur de la forêt d’Orléans, l’observatoire magnétique de Chambon-la-forêt mesure l’évolution du champ magnétique de la Terre depuis 1936. Grace à ces mesures effectuées en réseau avec d’autres observatoires partout dans le monde, et complétées par celles des missions satellitaires, nous pouvons étudier une multitude de phénomènes qui se déroulent dans notre environnement. Les échantillons de céramiques archéologiques permettent aussi de retracer l’évolution du champ magnétique au cours de l’histoire. Du noyau terrestre à l’interaction entre le Soleil et la Terre, en passant par la croute terrestre, le champ magnétique observé permet d’étudier aussi bien l’évolution de notre planète que d’apprehender la complexité de ses interactions avec le milieu interplanétaire.

Découvrez les activités de cet observatoire unique en France métropolitaine et tout ce qu’il est possible de comprendre grâce aux mesures magnétiques. Centre-Val de Loire>Loiret

