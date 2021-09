Marseille observatoire historique de marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Après-midis sous les étoiles observatoire historique de marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Après-midis sous les étoiles observatoire historique de marseille, 10 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 06 – 10 octobre

observatoire historique de marseille Association ANDROMEDE. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 -Visite de l’exposition “L’eau dans l’Univers, un trésor essentiel à la vie”

-Observation du Soleil aux instruments (spectre, taches et protubérances solaires)

-Visite des instruments d’observation historiques (Télescope historique de Léon Foucault et Lunette de Merz-Eichens)

-Séances de planétarium : (une au choix selon disponibilités)

14h30 : L’Univers au télescope

15h00 : Cosmix : Thomas pesquet dans l’ISS (jeune public)

15h30 : Météorites, providence ou danger ?

16h00 : Le coyote et les étoiles (jeune public)

16h30 : Éclipses et phases de la Lune

17h00 : Petites étoiles, grandes planètes (jeune public)

17h30 : L’eau : une histoire cosmique Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

observatoire historique de marseille Cinq-Avenues 13004 Marseille 13004 organisateur : http://andromede.id.st observatoire historique de marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu observatoire historique de marseille Adresse Cinq-Avenues 13004 Marseille Ville Marseille lieuville observatoire historique de marseille Marseille