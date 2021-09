Marseille observatoire historique de marseille Bouches-du-Rhône, Marseille L’eau sur les planètes et dans l’Univers observatoire historique de marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fête de la science 06 – 08 octobre

observatoire historique de marseille, 8 octobre 2021, Marseille.

observatoire historique de marseille Association ANDROMEDE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. D’où vient l’eau ? Cette exposition explique comment au cours de l’histoire de l’Univers la molécule d’eau s’est formée sur des grains de poussière et comment elle est présente sur toutes les planètes. Sur la Terre, son état liquide a été favorable au développement de la vie.

-Visite guidée de l’exposition

-Diaporama adapté au niveau des élèves

