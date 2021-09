Marseille observatoire historique de marseille Bouches-du-Rhône, Marseille L’observatoire : un tremplin pour plonger dans le ciel observatoire historique de marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'observatoire : un tremplin pour plonger dans le ciel observatoire historique de marseille, 8 octobre 2021, Marseille.

Association ANDROMEDE. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 20h30 à 23h59 Observation du ciel aux instruments.

Au programme:

Jupiter et ses satellites – Saturne et ses anneaux.

Constellations, étoiles colorées, restes de gaz issu de fin de vie d’étoiles, regroupements d’étoiles, galaxies…

