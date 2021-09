Bagnères-de-Bigorre Observatoire du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Visite des coupoles du Pic du Midi par des astronomes Observatoire du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Fête de la science 02 – 03 octobre

Observatoire du Pic du Midi jean loirat. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00 “Raconter, imaginer, ressentir et découvrir la Nuit”

Nous vous proposons de vous plonger dans l’univers de l’Observatoire Midi Pyrénées et son accès au ciel nocturne. A côté de professionnels, partez à la découverte des instruments d’observation. Occitanie>Hautes-Pyrénées

Observatoire du Pic du Midi Pic du Midi de Bigorre 65200 Bagnères-de-Bigorre

