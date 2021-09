Fête de la science à l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines OVSQ pour les scolaires Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 8 octobre 2021, Guyancourt.

Fête de la science 06 – 08 octobre

Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Les équipes enseignates peuvent réserver une visite entre 1 et 2 heures pour les classes.

Atelier : Radars Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

Comprendre le monde des ondes électromagnétiques et le principe de fonctionnement d’un radar (appliquées à des mesures de météorologie et de sous-sol martien) en s’appuyant sur des expériences pratiques.

Atelier : ClimaTIC TAC Niveau : à partir du CM 1

Ensemble, jouons contre le changement climatique ! Atelier de découverte du jeu éducatif coopératif ClimaTicTac, pour aborder de façon ludique et non anxiogène le changement climatique, ses causes, ses impacts, l’adaptation et l’atténuation. Reposant sur l’état des connaissances scientifiques, ClimaTicTac a été développé et accompagné par un collectif de scientifiques et médiateurs récemment récompensé par la médaille de la médiation scientifique du CNRS (https://climatictac.ipsl.fr).

Atelier : La grande échelle Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

Dispositif immersif qui permet d’explorer des échelles de temps et d’espace en se déplaçant le long d’une frise. Visualisation des émissions de CO2 à travers les cycles glaciaires interglaciaires, puis sur les dernières décennies, puis sur les dernières années avec un focus à chaque étape sur les notions pédagogiques importantes.

Atelier : Salle de contrôle UVSQ – SAT Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

Découverte d’un centre de contrôle opérationnel pour piloter des petits satellites.

Les satellites sont partout de nos jours (agriculture, sauvetage, climat, …). Mais savez- vous comment sont-ils contrôlés ?

Une démonstration et des explications vous permettront de découvrir comment les satellites sont télécommandés, notamment dans le cadre de la recherche climatique.

Atelier : PIT « Plateforme d’intégration et de tests » Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

Plateforme technique dédiée à des activités d’intégration et d’essais d’équipements. Equipements dédiés à l’étude est à l’observation de la Terre et équipements embarqués sur des satellites ou des sondes interplanétaires pour l’étude de l’espace et des planètes du système solaire.

Atelier : Mur d’images immersif Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

La plateforme MIRE est un système de visualisation multi-écrans hébergé par la PIT. Cette installation est capable d’afficher un total de 16 millions de pixels en stéréoscopie active sur une surface totale de 6 m x 1,7 m.

Atelier : Mars réalité virtuelle Niveau : Collège-lycée

Les visiteurs pourront explorer une base d’habitation martienne et interagir avec leur environnement virtuel. Ils pourront également, via un sas de décompression, se rendre à l’extérieur de l’habitat où ils seront accueillis par le Rover Curiosity et se déplacer à la surface de la planète rouge dans les environs de la base.

Atelier : SAM « Sample Analysis at Mars » Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

Instrument de mesure embarqué à bord du rover martien Curiosity qui s’est posé sur la planète Mars en aout 2012. Ce spectromètre doit fournir la composition chimique de l’atmosphère de Mars et du sol martien et il a été fabriqué par le LATMOS qui propose dans le cadre de la Fête de la science, une exposition de la maquette, avec des visuels et des vidéos en présence des scientifiques qui exposeront le fonctionnement de ce rover.

Atelier : Cataravane Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

Installation artistique mi caravane mi catamaran, la cataravane est habitée par Job, jeune femme venue du futur, pour raconter comment nous pouvons nous adapter au changement climatique. Par le biais de la narration et de l’installation scénographique, cette exposition invite le visiteur à découvrir la vie de Job, la cataravanière, habitante fictive du territoire du Golfe du Morbihan en 2050. À bord de son drôle d’habitat flottant, Job aurait voyagé dans le temps pour venir à notre rencontre, nous citoyens de 2020. Transportant avec elle le témoignage d’un temps futur, elle dépeint un territoire où les habitants se seraient adaptés aux conséquences du dérèglement climatique en opérant un certain nombre de changements dans leurs modes de vie.

Atelier : Qualité de l’air Niveau : élémentaire jusqu’au collège

Expériences sur l’air, la production et la mesure de polluants (CO2 et COV) pour comprendre et mieux appréhender notre quotidien et découvrir des tas de polluants qui occupent nos maisons sans que nous le sachions forcément. Une sensibilisation aux bons réflexes pour garantir la qualité de l’air clôturera cet atelier.

Atelier : Lasers Niveau : du CM 1 jusqu’au lycée

Comprendre le fonctionnement d’un laser, et découvrir les lidars (méthode de télédétection et de télémétrie semblable au radar)

Atelier : ClimarisQ – Jeu numérique Niveau : collège – lycée

Jeu pour smartphone/web issu d’un projet de médiation scientifique qui met en évidence la complexité du système climatique et l’urgence d’une action collective pour limiter le changement climatique.

Atelier : Inuit Niveau : collège – lycée

Après avoir regardé un petit film sur une communauté inuit, nous découvrirons les différents peuples autochtones qui vivent au Groenland, au Canada et en Alaska. Ces peuples se sont adaptés aux milieux polaires, c’est-à-dire aux conditions de vie parmi les plus difficiles qui soient sur Terre. Comment font-ils face aujourd’hui aux problèmes du réchauffement planétaire, du recul de la banquise, de l’exploitation accrue des ressources naturelles et de la pollution marine ? Pour les plus jeunes et les adultes intéressés, il sera aussi possible au cours de l’atelier d’apprendre quelques mots de la langue inuit du Groenland.

Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 11 boulevard d’Alembert 78280 Guyancourt 78280

organisateur : https://www.ovsq.uvsq.fr/ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines