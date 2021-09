Tauxigny-Saint-Bauld Observatoire de Tauxigny Indre-et-Loire, Tauxigny-Saint-Bauld Perseverance, un exploit sur Mars Observatoire de Tauxigny Tauxigny-Saint-Bauld Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

vendredi 08 octobre – 20h00 Depuis plus de vingt ans les rovers posés sur Mars ont révolutionné le mode d’exploration de la planète Mars.

Après Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity, c’est au tour de Perseverance d’ explorer l’environnement de la planète rouge.

Patrick de Luca, ancien enseignant en Géologie à l’Université de Tours et membre de la Société Astronomique de Touraine, fait le point des connaissances apportées par le rover de la Nasa.

Perseverance a commencé son travail à la surface de Mars, accompagné par le petit hélicoptère Ingenuity. Il a été précédé par d’autres sondes, dont Curiosity, qui ont déjà réalisé d’importantes découvertes en ce qui concerne l’habitabilité de Mars. Sa tâche est de rechercher des traces de vie anciennes, c’est à dire des fossiles. L’analyse de la météorite martienne ALH 84001 a révélé que des structures d’origine biologique y auraient été trouvées. Les échantillons collectés par Perseverance et qui seront rapportés sur Terre dans le futur confirmeront peut-être cela. Mais à notre connaissance les seuls fossiles observables par ses caméras sont des stromatolithes, des concrétions dues à l’activité de voiles bactériens qui se trouvent sur notre planète depuis plus de trois milliards d’années. Notre robot saura-t-il les découvrir si ils existent ?”

