Meudon Observatoire de Paris - PSL Hauts-de-Seine, Meudon Observations astronomiques en direct sur Youtube Observatoire de Paris – PSL Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Observations astronomiques en direct sur Youtube Observatoire de Paris – PSL, 9 octobre 2021, Meudon. Fête de la science 07 – 09 octobre

Observatoire de Paris – PSL Miguel Montargès. Entrée libre En ligne Grand public.

jeudi 07 octobre – 20h00

vendredi 08 octobre – 20h00

samedi 09 octobre – 20h00 Au cours d’une des trois nuits des 7, 8 et 9 octobre 2021 (celle qui aura les meilleures conditions météorologiques), nous vous proposons de suivre des observations nocturnes au télescope en direct, depuis le site de Meudon de l’Observatoire de Paris – PSL.

A l’aide du télescope de 60 cm de diamètre, dans la coupole historique de la Table Équatoriale construite en 1930, nous vous montrerons sur Youtube, les planètes Jupiter et Saturne, des amas d’étoiles et des nébuleuses, en direct sur Youtube comme si vous mettiez l’oeil à l’oculaire ! Île-de-France>Hauts-de-Seine

Observatoire de Paris – PSL 5 Place Jules Janssen 92190 Meudon 92360 organisateur : https://www.observatoiredeparis.psl.eu/ Observatoire de Paris – PSL

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Observatoire de Paris - PSL Adresse 5 Place Jules Janssen 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Observatoire de Paris - PSL Meudon