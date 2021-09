Toulouse Observatoire de Jolimont Haute-Garonne, Toulouse Energie, rayonnements, lumière Observatoire de Jolimont Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

samedi 09 octobre – 15h00

dimanche 10 octobre – 15h00 Au cours de présentations/manipulations nous aborderons plusieurs thèmes :

La spectroscopie qui permet d’analyser à distance à l’aide de prismes ou de réseaux la composition chimique d’un corps.

L’énergie et le rayonnement des corps (Les rayons x, les infrarouges …).

Les ondes électromagnétiques avec la mise en évidence du phénomène d’interférences et du phénomène de diffraction puis, nous effectuerons une mesure de la vitesse des ces ondes. Occitanie>Haute-Garonne

