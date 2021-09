La Roche-des-Arnauds Observatoire de Copernic Hautes-Alpes, La Roche-des-Arnauds A la découverte des étoiles Observatoire de Copernic La Roche-des-Arnauds Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Roche-des-Arnauds

A la découverte des étoiles Observatoire de Copernic, 5 octobre 2021, La Roche-des-Arnauds. Fête de la science 05 octobre

Observatoire de Copernic Copernic. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h00 Venez découvrir le ciel Gapençais au sein notre observatoire. Grâce à des instruments spécifiques que nous vous présenterons, partez à la rencontre des constellations, des planètes (Jupiter et Saturne), des étoiles, galaxies, nébuleuses..

Nous serons présents pour vous accompagner dans cette découverte et cette aventure extra…terrestre !

Réservation fortement conseillée Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Observatoire de Copernic 3948 route de Corréo 05400 organisateur : https://www.asso-copernic.org/ Observatoire de Copernic

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, La Roche-des-Arnauds Autres Lieu Observatoire de Copernic Adresse 3948 route de Corréo Ville La Roche-des-Arnauds lieuville Observatoire de Copernic La Roche-des-Arnauds