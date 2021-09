Grenoble Nemeton Le Biolab de Grenoble Grenoble, Isère Samonios : le festival des sciences du vivant Nemeton Le Biolab de Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

samedi 09 octobre – 18h00 Joignez-vous à nous pour découvrir les sciences et techniques du vivant dans un cadre festif et convivial. Durant cette soirée, vous aurez l’occasion de prendre le contrôle du bras de quelqu’un d’autre à distance, de vivre une “sortie de corps” ou bien encore de goûter à notre fameuse bière fluorescente. Vous pourrez aussi découvrir les activités de nos partenaires engagés dans la transition écologique. Cet événement sera aussi l’occasion pour l’association Nemeton d’inaugurer le tout premier laboratoire de biologie associatif à Grenoble.

Les capacités d'accueil du bâtiment étant limitées à 100 personnes, nous vous conseillons de réserver votre place en ligne afin d'être sûr de pouvoir entrer au sein du festival.

