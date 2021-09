Verson N.U.M.P Calvados, Verson Visitons l’artisanat : N.U.M.P N.U.M.P Verson Catégories d’évènement: Calvados

Verson

Visitons l’artisanat : N.U.M.P N.U.M.P, 4 octobre 2021, Verson. Fête de la science 04 octobre

N.U.M.P Pôle ATEN – CMA Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

lundi 04 octobre – 09h30

lundi 04 octobre – 14h00 Basée à Verson (14), l’entreprise N.U.M.P, Nouvel Usinage de Mécanique de Précision, utilise des machines à commandes numériques pour réaliser des pièces mécaniques d’une grande précision et notamment la coulée de résine sous vide. Normandie>Calvados

N.U.M.P 3 Impasse Des 4 Vents 14790 Verson 14790 organisateur : http://pole-aten.fr/ N.U.M.P

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Verson Autres Lieu N.U.M.P Adresse 3 Impasse Des 4 Vents 14790 Verson Ville Verson lieuville N.U.M.P Verson