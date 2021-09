Paris Muséum national d'histoire naturelle de Paris Paris Levures et bactéries dans nos verres Muséum national d’histoire naturelle de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Levures et bactéries dans nos verres Muséum national d’histoire naturelle de Paris, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 10 octobre

Muséum national d’histoire naturelle de Paris Muséum national d’Histoire naturelle. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 16h15 La fermentation est un processus naturel, provoquée par trois formes d’organismes : les bactéries, les levures ou les moisissures qui consomment des glucides pour les transformer en acide, alcool, gaz carbonique… En mangeant, ils se multiplient, colonisent l’aliment et en changent le goût et la texture. Île-de-France>Paris

Muséum national d’histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris 75005 organisateur : https://www.mnhn.fr Muséum national d’histoire naturelle de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Muséum national d'histoire naturelle de Paris Adresse 57 Rue Cuvier 75005 Paris Ville Paris lieuville Muséum national d'histoire naturelle de Paris Paris