Découvrons la biodiversité autour de chez nous Muséum national d'histoire naturelle de Paris, 8 octobre 2021, Paris.

Muséum national d’histoire naturelle de Paris Muséum national d’Histoire naturelle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Cet atelier présentera l’intérêt pour les scientifiques de l’étude de la biodiversité ordinaire. Les élèves pourront ensuite comprendre comment réaliser un inventaire de biodiversité en se basant sur les protocoles du programme de recherche Vigie-Nature.

Lors de cet atelier, les élèves pourront découvrir les protocoles Vigie-Nature École, ils pourront les expérimenter pour de vrai à l’aide des clés de détermination et des fiches de terrains du programme ! En fonction de la météo, ils manipuleront et apprendront à reconnaitre des escargots ou des plantes sauvages. Île-de-France>Paris

Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

