Muséum national d’histoire naturelle de Paris Muséum national d’Histoire naturelle. Entrée libre En présentiel Scolaires. Projection du film documentaire La science a mauvais genre, produit par J2F Production, suivi d’un débat autour de la question du genre dans les études et métiers scientifiques et sur la nécessité de déconstruire les stéréotypes afin que les filles s’autorisent à viser une carrière scientifique.

Ce débat sera animé par un journaliste France Télévisions en présence de l’auteur et/ou du réalisateur, et d’une chercheuse du Muséum. Île-de-France>Paris

Muséum national d'histoire naturelle de Paris
57 Rue Cuvier
75005 Paris

