L’intelligence artificielle au service de la presse ancienne européenne – Reconnaissance de personnes, de lieux, d’organisations et d’opinions

– Traitement des ambiguïtés

– Plateforme d’analyse de la presse ancienne européenne

Dans le cadre de ce travail, je vais présenter comment extraire des entités nommées (noms de personnes, lieux, organisations…) à partir de larges collections de journaux historiques dans plusieurs langues européennes. Je vais analyser ensuite les opinions exprimées envers ces entités ainsi les variations de l'opinion en fonction du temps, du journal et du pays…

