Masque secret, masque sacré Muséum La Rochelle, 7 octobre 2021, La Rochelle.

Muséum La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Cette visite se veut une déambulation autour de masques africains présents au troisième étage du muséum, en accordant une attention particulière à leur signification secrète et bien souvent sacrée. Il s’agit d’explorer la dimension symbolique liée au masque à travers une forme ludique et interactive.

Atelier interactif mobilisant l’oralité africaine ainsi que l’outil numérique (extraits vidéo). Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Muséum La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Muséum La Rochelle

