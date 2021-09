La Rochelle Muséum La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Masque secret, masque sacré Muséum La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Masque secret, masque sacré Muséum La Rochelle, 10 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 09 – 10 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Cette visite se veut une déambulation autour de masques africains présents au troisième étage du muséum, en accordant une attention particulière à leur signification secrète et bien souvent sacrée. Il s’agit d’explorer la dimension symbolique liée au masque à travers une forme ludique et interactive. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Muséum La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Muséum La Rochelle

