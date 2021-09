La Rochelle Muséum La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle l’Hydre et la vérité Muséum La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

l'Hydre et la vérité Muséum La Rochelle, 10 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 10 octobre

Muséum La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 17h00 L’Hydre et la vérité

Texte accrocheur de 3 lignes : Hercule est confronté à une terrible Hydre dont les têtes repoussent de plus en plus nombreuses, pourra-t-il en venir à bout ? Nous verrons que dans un certain sens nous pouvons donner une réponse à cette question et nous en convaincre sans pouvoir la démontrer de manière classique. Cela nous amènera à réfléchir sur la vérité mathématique qui recèle des mystères inattendus.

Thèmes abordés : Logique, Théories mathématiques, Dénombrement, Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Muséum La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle 17000

