CORAL Muséum La Rochelle, 6 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Adapté aux enfants et étudiants, Coral est un jeu de briques technologiques qui permet de créer votre propre histoire physiologique. Choisissez quels rythmes biologiques vous souhaitez représenter et sous quelle forme (couleurs, vibrations, lumières, chaleurs…) et vivez une expérience personnelle et collective en harmonie avec les rythmes de chacun.

Thèmes abordés : principe de programmation, corps humain, respiration Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Muséum La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle

