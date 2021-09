La Rochelle Muséum La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Baleines, cachalots, dauphins Muséum La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Baleines, cachalots, dauphins Muséum La Rochelle, 10 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 10 octobre

Muséum La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h00 Comment mangent les cétacés ? Que mangent-ils ? Comment se fait la sélection des proies ?

Le conférencier se propose de présenter l’étude des régimes alimentaires des cétacés. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Muséum La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Muséum La Rochelle

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Muséum La Rochelle Adresse 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Muséum La Rochelle La Rochelle