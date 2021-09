La Rochelle Muséum La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Accéder et analyser de larges collections de journaux historiques européens Muséum La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Accéder et analyser de larges collections de journaux historiques européens Muséum La Rochelle, 10 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 10 octobre

Muséum La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 14h00 à 17h30 Le projet NewsEye vise à développer de nouveaux outils d’analyse de la presse ancienne. À travers l’utilisation d’un site web, vous pourrez consulter et automatiquement analyser de grandes quantités de journaux européens. Thèmes abordés : Presse ancienne, analyse de données, développement web Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Muséum La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Muséum La Rochelle

