La Rochelle Muséum La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Le nombre dans tous ses états ? Muséum La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Le nombre dans tous ses états ? Muséum La Rochelle, 7 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 07 octobre

Muséum La Rochelle Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Vous pensez que les nombres entiers c’est un concept simple ?

Vous croyez savoir compter parfaitement ?

Eh bien vous risquerez d’être surpris

Rassurez-vous ce sera ludique mais il faudra rester concentré. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Muséum La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Muséum La Rochelle

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Muséum La Rochelle Adresse 28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Muséum La Rochelle La Rochelle