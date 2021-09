Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Les chasseuses de papillons Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Les chasseuses de papillons Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 2 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 02 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Pour son week-end inaugural, le MOBE accueille les chasseuses de papillons. Ces belles comédiennes poétesses, inspirées de la Belle Époque et de l’univers champêtre de ses pique-niques en plein air parcourent le muséum avec leurs filets et leurs costumes blancs ornés de rubans de couleurs.

Elles déclament poésies et chants inspirés de la Belle Époque. Une façon originale d’évoquer la constitution des collections entomologiques du Muséum au début du 20ème siècle! Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 organisateur : https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Adresse 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Orléans