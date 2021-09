Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Laissez vous émouvoir par le génie des plantes! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Laissez vous émouvoir par le génie des plantes! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 2 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 02 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Menez certaines missions des botanistes du Conservatoire botanique du Bassin parisien ! Vous découvrirez l’incroyable capacité d’adaptation des plantes pour survivre et se reproduire .

Venez nous rejoindre pour ce voyage microscopique surprenant ! Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 organisateur : https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

