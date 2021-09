Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Week-end inaugural et Fête de la science Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Week-end inaugural et Fête de la science Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 3 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 02 – 03 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement est ouvert depuis le 19 mai dernier ! Le temps est venu de le fêter. A la fois conservatoire du patrimoine naturel et lieu de partage de la culture scientifique, le MOBE accompagne chacun dans sa compréhension du monde. Sérieux et rigoureux mais aussi décalé, décomplexé, participatif et ludique, le MOBE est tout cela à la fois ! Le week-end inaugural prévu le samedi 2 et dimanche 3 octobre sera à l’image des ambitions du MOBE ! Aussi la Fête de la Science est le moment idéal pour se retrouver en compagnie de partenaires mais aussi de comédiens, chanteurs et d’espaces de convivialité. Venez fêter le MOBE ! Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 organisateur : https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Adresse 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Orléans