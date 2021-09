Le Plateau des sciences Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 3 octobre 2021, Orléans.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 à 18h30

Pour sa première Fête de la science, le MOBE organise un « Plateau des sciences ». Le MOBE réunit autour de lui des partenaires naturalistes et acteurs de l’éducation à l’environnement autour du thème 2021 « L’émotion de la découverte ». Ils partageront leurs démarches et savoirs avec les visiteurs afin de leur permettre de mieux comprendre la science en train de se faire !

Sur le Plateau, les visiteurs rencontreront les salariés et les bénévoles des organismes ou associations suivantes :

Loiret Nature Environnement qui partagera ses recherches sur les libellules et vous initieront aux sciences participatives

La Société pour le Muséum d’Orléans et les Sciences (So.MOS) qui fera découvrir aux visiteurs ses travaux de recherche et d’inventaire sur les insectes, ses techniques de « récolte » et d’observation à la loupe binoculaire et la prise de photos en macro.

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien qui sensibilisera les visiteurs à la conservation des espèces menacées et à leur réintroduction avec pour support les bacs de plantes disposés dans la vitrine végétale du MOBE

L’Agence régionale de la Biodiversité fera un zoom sur son Observatoire de la biodiversité et sensibilisera le public aux notions de biodiversité domestique et d’occupation d’espaces par l’activité humaine, des panneaux d’exposition, fresque au sol et quizz seront proposés.

Le Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire présentera l’aspect scientifique de la spéléologie en faisant observer, entre autres chose, des animaux cavernicoles à la loupe binoculaire.

Retrouvez aussi l’équipe du MOBE autour d’ateliers scientifiques pour petits et grands. Participez à des fouilles paléontologiques et découvrez le travail de conservation des précieux herbiers du muséum.

Toute la journée, suivez deux jeunes artistes invitées à transcrire graphiquement les événements.

De 15h à 17h, sur le plateau de Radio Campus au 4Tiers : vous pourrez poser vos questions en direct aux scientifiques et naturalistes invités.

Laissez-vous aussi captiver par les déambulations des comédiens de la compagnie Acta Fabula à l’extérieur et à l’intérieur du muséum. Place au théâtre et à la poésie, sur les traces d’échassiers et de naturalistes d’un autre temps !

et à 21h Concert “Toukan Toukan” : Le duo électro-pop Toukan Toukan a envie de vous voir sourire ! Un cocktail frais et rythmé, une voix rafraîchissante et des sonorités exotiques. Plus que de la musique, un concert avec les Toukans c’est un petit détour dans une jungle luxuriante !

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000

organisateur : https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement