Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Science en Direct | Ressources naturelles : des solutions pour l’avenir ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Science en Direct | Ressources naturelles : des solutions pour l’avenir ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 3 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 03 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

dimanche 03 octobre – 17h30 Face à l’épuisement des ressources, la science offre de nouvelles solutions !

La science vient au secours des ressources naturelles. Comment préserver et mieux gérer les ressources marines et forestières ? Comment suivre le niveau des nappes phréatiques en temps réel ? Ou comment répondre à la demande croissante en métaux et minéraux ? Nous découvrirons des solutions pour un avenir plus serein ! Nous voyagerons aussi jusqu’en Amérique du Sud pour comprendre l’impact des extractions minières sur les populations locales.

Rendez-vous dès 17h30 avec le grand Quiz des régions en duplex depuis le Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (MOBE) en région Centre-Val-de-Loire ! Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 organisateur : Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Adresse 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Orléans