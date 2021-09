Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Vous avez dit « GOMPHES » ? Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Vous avez dit « GOMPHES » ? Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement, 3 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Les salariés et les bénévoles de LNE vous présenteront le protocole de suivi de deux libellules vivant sur les bords de la Loire, le Gomphe serpentin et le Gomphe à pattes jaunes, et l’intérêt de mieux connaître la biologie de ces espèces protégées. Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans

