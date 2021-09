Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Libellule et papillon Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Libellule et papillon Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 3 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 02 – 03 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Interprétées par des échassières comédiennes, les demoiselles chuchotent haïkus et poésies à l’oreille des curieux qui osent s’arrêter pour les écouter ! Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 organisateur : https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Adresse 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Orléans