samedi 02 octobre – 10h00 Le Comité Spéléologique Régional Centre-Val de Loire compte 160 spéléologues répartis dans 10 clubs et 5 comités départementaux. C’est un organe déconcentré de la Fédération Française de Spéléologie. Les spéléologues sont des explorateurs, des techniciens, des experts du milieu souterrain et sont des acteurs clés de son étude : Hydrologie, géologie, karstologie, biospéléologie, topographie. Ils s’engagent dans la protection des lieux de pratique, la préservation des richesses minérales et de la biodiversité et la préservation des ressources en eau.

Les spéléologues vous proposent de découvrir sur le stand les particularités de la faune cavernicole (inventaire régional en cours). Centre-Val de Loire>Loiret

