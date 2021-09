Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Retour vers le passé ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Retour vers le passé ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 3 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 02 – 03 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Mettez-vous à la place d’un ou d’une paléontologue en réalisant une fouille paléontologique sur le Plateau des Sciences.

Plongez dans les archives de la Terre, identifiez les animaux du passé et compléter l’échelle des temps géologiques avec vos découvertes.

Pinceaux, truelles et marteaux seront vos meilleurs amis pour mettre au jour les fossiles du muséum ! Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 organisateur : https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Adresse 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Orléans