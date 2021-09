Orléans Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Loiret, Orléans Pour protéger, il faut connaître ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Pour protéger, il faut connaître ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 3 octobre 2021, Orléans. Fête de la science 02 – 03 octobre

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Les membres de la SOMOS exposeront du matériel et discuteront avec vous des méthodes d’inventaire sur le terrain et d’étude au laboratoire. Ces méthodes vont de la simple observation à vue ou de la photographie au prélèvement pour étude sous microscope ou loupe binoculaire, avec le traditionnel filet ou avec des pièges très variés (d’interception, de couleur, etc.). L’intérêt des collections, en particulier celles des muséums, pourra être abordé. Centre-Val de Loire>Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 organisateur : https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Adresse 6 Rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement Orléans