Paroles de scientifiques Muséum d'histoire naturelle de Nîmes, 10 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 10 octobre

Muséum d'histoire naturelle de Nîmes Museum d'Histoire Naturelle de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h00 à 16h30 Découvrez le monde de la recherche auprès de scientifiques du Cirad. A travers les témoignages de leurs expériences, ils vous dévoilent ce qu’est le travail en laboratoire ou sur le terrain, parfois à l’autre bout du monde. Occitanie>Gard

Muséum d'histoire naturelle de Nîmes 13 Boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes

