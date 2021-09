Recherches et découvertes au Museum Muséum d’histoire naturelle de Nîmes, 10 octobre 2021, Nîmes.

Fête de la science 09 – 10 octobre

Muséum d’histoire naturelle de Nîmes Museum d’Histoire Naturelle de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

Samedi,

venez rencontrer les femmes qui font de la science. Autour de jeux, de discussions découvrez les métiers scientifiques et la place des femmes dans ces domaines.

Dimanche,

entrez dans le monde fascinant du règne végétal. Les vitrines aménagées, des stands, une conférence et des jeux font découvrir les plantes, leur histoire depuis les temps les plus anciens, et leur rôle dans les écosystèmes et nos sociétés. Sans les plantes, l’évolution aurait pu prendre une toute autre tournure… Nous vous proposons de découvrir la biodiversité qui nous entoure, avec le concours de scientifiques et de plusieurs organismes invités, qui vous présenteront leurs activités autour de stands ludiques.

A 15h, les scientifiques du Cirad donnent un conférence et livrent leurs témoignages de leurs expériences du travail en laboratoire ou sur le terrain, parfois à l’autre bout du monde.

En continu dans la journée, la Réserve naturelle des Gorges du Gardon, le COGard et le Syndicat d’apiculture seront présents et vous accueilleront à leurs stand.

Lors de ces deux journées, le Planétarium (av. Peladan) propose deux séances à 15h et 16h30 sous le ciel de l’Islande au Chili.

L’exposition temporaire « Préhistoire[s] : l’enquête » vous ouvrent également ses portes durant ces journées.

Occitanie>Gard

Muséum d’histoire naturelle de Nîmes 13 Boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes 30000

organisateur : http://www.nimes.fr/index.php?id=284 Muséum d’histoire naturelle de Nîmes