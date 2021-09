Nîmes Muséum d'histoire naturelle de Nîmes Gard, Nîmes Elles de la Science Muséum d’histoire naturelle de Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Elles de la Science Muséum d’histoire naturelle de Nîmes, 9 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 09 octobre

Muséum d’histoire naturelle de Nîmes Museum d’Histoire Naturelle de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 Elles sont chercheures ou ingénieures ou techniciennes, elles ont un cursus passionnant et elles partageront avec vous leurs expériences de vie et leurs métiers; pour une journée de Science, de rencontres et de découverte autour du thème des femmes dans la science.

Le jeudi et le vendredi seront consacrés aux scolaires.

Le samedi, des rencontres avec des chercheuses et des sessions d’escape game seront organisées. Occitanie>Gard

Muséum d’histoire naturelle de Nîmes 13 Boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes 30000 organisateur : http://www.nimes.fr/index.php?id=284 Muséum d’histoire naturelle de Nîmes

