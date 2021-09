Nîmes Muséum d'histoire naturelle de Nîmes Gard, Nîmes Tout savoir sur les abeilles Muséum d’histoire naturelle de Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Tout savoir sur les abeilles Muséum d’histoire naturelle de Nîmes, 10 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 10 octobre

Muséum d’histoire naturelle de Nîmes Museum d’Histoire Naturelle de Nîmes. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h00 Exposition, démonstration avec une ruche vitrée, discussion autour de l’apiculture et sensibilisation aux pollinisateurs Occitanie>Gard

Muséum d’histoire naturelle de Nîmes 13 Boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes 30000 organisateur : http://www.nimes.fr/index.php?id=284 Muséum d’histoire naturelle de Nîmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle de Nîmes Adresse 13 Boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Muséum d'histoire naturelle de Nîmes Nîmes