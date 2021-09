Petits ou grands, tous importants dans l’océan Muséum d’histoire naturelle de Nantes, 10 octobre 2021, Nantes.

Fête de la science 08 – 10 octobre

Muséum d’histoire naturelle de Nantes RaconteurS de ScienceS. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

La vie fourmille dans les océans de l’infiniment petit à l’infiniment grand, que ce soit sous une forme animale ou végétale. Des poissons et des crustacés qui ne mesurent que quelques millimètres partagent le même espace que des calmars géants ou des baleines de plus de 30 m de long. Les plus petites algues (micro-algues) ne mesurent que quelques microns (millième de millimètre) alors que d’autres, géantes, peuvent faire jusqu’à 150 m de long. Les plus petits organismes sont à la base de la chaine alimentaire, sans eux les géants ne pourraient pas survivre, cependant sans ces grands prédateurs, les plus petits ne pourraient pas exister.

Petits et grands participent à leur échelle à l’équilibre de l’écosystème et ce n’est pas leur taille qui décide de leur importance. Chacun s’adapte en déployant des stratégies de survie par des comportements adaptés ou des regroupements architecturaux faramineux. Notre objectif sera de sensibiliser et faire réfléchir au fait que la taille d’un organisme, animal ou végétal, ne reflète pas forcément son importance dans l’écosystème.

Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 Rue Voltaire 44000 Nantes 44000

organisateur : https://raconteursdesciences.wixsite.com/raconteursdesciences Muséum d’histoire naturelle de Nantes