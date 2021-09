Nantes Muséum d'histoire naturelle de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Virus : de la peur à la joie Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Fête de la science 08 – 10 octobre

Laboratoire de thérapie génique. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Les virus évoluent depuis la nuit des temps. Au cours de leur très longue histoire, l’humain est apparu et est devenu un hôte leur permettant de se reproduire. Les populations humaines ont eut peur de épidémies pendant des siècles avant de découvrir l’existence de ces virus à la fin 19e seulement. Moins de 150ans plus tard, les progrès de la Science ont permis de transformer ces virus en outils pour la médecine : la thérapie génique.

Mais comment ces thérapies ont pu émerger au fil du temps et des découvertes? Entre joies et déceptions suivez-nous à travers cette étonnante saga pour comprendre comment les scientifiques ont pu apprivoiser certains virus pour soigner. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

