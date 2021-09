Nantes Muséum d'histoire naturelle de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Trous noirs et perspectives géométriques Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Trous noirs et perspectives géométriques Muséum d’histoire naturelle de Nantes, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Muséum d’histoire naturelle de Nantes Laboratoire de Mathématiques Jean Leray. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Ces dernières années, la gravitation et les trous noirs font l’objet de plusieurs découvertes bouleversantes, comme les ondes gravitationnelles et les premières images d’un trou noir. Vous verrez comment la géométrie courbé d’Einstein aide à comprendre les trous noirs, et comment depuis Pythagore les géomètres se sont servis des transformations et découpages malins afin de dévoiler les mystères de l’espace. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 Rue Voltaire 44000 Nantes 44000 organisateur : http://www.math.sciences.univ-nantes.fr/ Muséum d’histoire naturelle de Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle de Nantes Adresse 12 Rue Voltaire 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Muséum d'histoire naturelle de Nantes Nantes