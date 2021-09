Nantes Muséum d'histoire naturelle de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Manuscrits littéraires, un patrimoine en partage à l’heure de la numérisation Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Manuscrits littéraires, un patrimoine en partage à l’heure de la numérisation Muséum d’histoire naturelle de Nantes, 11 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 11 octobre

Muséum d’histoire naturelle de Nantes Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 11 octobre – 18h30 à 20h00 Une discussion avec 3 spécialistes pour aborder des questions qui ont trait à la découverte des manuscrits, au rôle que joue leur numérisation, à leur statut d’objet patrimonial, à leur usage par les chercheurs… L’événement permettra aussi de s’interroger plus particulièrement sur le statut patrimonial d’un manuscrit de Pascal Grousset exploité par Jules Verne pour l’un de ses romans. Cette table-ronde est organisée dans le cadre du projet de recherche L’Etoile du Sud, et associe la MSH, le Musée Jules Verne, la Bibliothèque municipale de Nantes et le laboratoire nantais L’Antique le Moderne (L’AMo). Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 Rue Voltaire 44000 Nantes 44000 organisateur : http://www.msh.univ-nantes.fr/ Muséum d’histoire naturelle de Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle de Nantes Adresse 12 Rue Voltaire 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Muséum d'histoire naturelle de Nantes Nantes